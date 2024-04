Stazioni Metro Shanghai accettano carte bancarie straniere per acquisti biglietti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 apr – (Xinhua) – Tutte ledellapolitana ahanno reinstallato i terminali POS per accettarenazionali eda lunedi’, con servizi manuali disponibili per assistere i passeggeri nell’acquisto dei. L’operazione e’ avvenuta dopo che le autorita’ cinesi hanno promesso alla fine di marzo di attuare ulteriori misure per migliorare la comodita’ del turismo per i visitatori in entrata, poiche’ gli stranieri che si affidano principalmente ae contanti potrebbero imbattersi in ostacoli e difficolta’ con pagamenti senza contanti o tramite app mobile non basate su, che e’ attualmente il metodo predominante ...