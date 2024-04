Stadio Milan - Francesco Squeri | il progetto è un’opportunità per San Donato e non solo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 20 aprile 2024), Sindaco di San, ha parlato dell’iter e dell’importanza delrossonero a SanIl temacontinua a essere di grande attualità per il. Sia i rossoneri sia l’Inter sono in attesa deldi WeBuild riguardo alla ristrutturazione di San Siro, opzione caldeggiata dal Sindaco dio Beppe Sala, che non vuole che le squadre vadano a giocare fuori dalla città. Intanto però entrambi i club stanno portando avanti i loro singoli progetti. Ilda tempo ha puntato forte sull’opzione San, comune in cui ha comprato anche i terreni nell’area San. E ieri mattina c’è stato un ...