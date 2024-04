Sportellate Leclerc-Sainz - caos-Ferrari | Ne parleremo Sprint Rac - vince Max

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Sempre Max Verstappen: il leader del campionato del mondo di Formula 1 ha vinto la garadel Gran Premio della Cina, quinto appuntamento stagionale di 24, disputata sulla pista di Shanghai. L'olandese ha preceduto il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e il suo compagno di squadra, il messicano Sergio Perez. Seguono ledel monegasco Charlese dello spagnolo Carlos, protagoniste di un infuocato duello con tanto di contatto: la tensione in rosso schizza alle stelle. Lando Norris, partito in pole, alla fine è arrivato sesto davanti al suo compagno di squadra della McLaren Oscar Piastri. Il due volte campione del mondo Fernando Alonso, terzo fino a tre giri dalla fine, insidiato dal trio Perez-, è entrato in contatto con ...