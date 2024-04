Spettacolare prima prova a tempo al Campionato Italiano Assoluto Rwc e finale emozionante della Fei World Cup a Riad

(Di sabato 20 aprile 2024)delRwc a Le Siepi di Cervia, resa ancor più intensa dalla formula "tabella C" che vuole le eventuali penalità trasformate in secondi, da aggiungere aleffettivamente impiegato. E così capita che chi va molto veloce possa sopravanzare, anche con un errore, chi invece è stato meno rapido. Difatti Giulia Martinengo Marquet (Calle Deluxe) con una toccata e il miglior, 86“80, è balzata al comandogara e del tricolore davanti a Massimo Grossato (Cash du Pratel), netto agli ostacoli di 1,50 m. ma con ildi 87“17. Terzo Francesco Turturiello (Quite Balou), argento 2022 e bronzo 2023, netto con 88“10. A seguire, gli altri ...

F1 - Mercedes a due facce in Cina: Hamilton di talento e strategia, Russell non si trova sul bagnato: Il nostro ritmo sull'asciutto non è stato spettacolare, ma con Lewis cercheremo di tenere dietro le ...a capire diverse cose e che potremo utilizzare per apportare ulteriori modifiche alla W15 prima ...

A settembre l'Ivrea Canoa Club ripropone la Coppa del Mondo sulla Dora Baltea: La tappa di Ivrea sarà la prima dopo la disputa delle gare olimpiche di Parigi. IL PROGRAMMA Il ... il regolamento internazionale prevede la realizzazione di una rampa di salto per la spettacolare ...