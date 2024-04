Sperona auto Polizia a posto blocco 2 agenti feriti a Reggio Calabria

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di sabato 20 aprile 2024) Hato un’dellaferendo dueche gli intimavano l’alt. Per questo insieme con un complice è stato arrestato per lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato. E’ avvenuto questa notte a. A seguito di una telefonata pervenuta alla locale sala operativa con cui veniva segnalato un tentativo di furto in un’abitazione in centro città i poliziotti delle Volanti hanno raggiunto in breve tempo il luogo indicato constatando la forzatura del cancello di ingresso dell’appartamento. Dalla visione del sistema di telecamere presente nell’area dell’abitazione glidelladi Stato hanno potuto rilevare che due persone si erano avvicinate al cancello tentando di forzarne il lucchetto e poi ...