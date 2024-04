Sospensione idrica - l’aggiornamento del sindaco Mastella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Condotta sistemata. Ora occorrono i tempi tecnici ma per domattina l’acqua dovrebbe tornare”. Lo ha scritto ildi Benevento Clementesul suo profilo facebook. Così come era avvenuto in occasione dei lavori effettuati lo scorso 5 aprile, ora Gesesa avvierà le manovre di riapertura delle condotte interessate dall’interruzione, ma saranno necessarie alcune ore per il completo ripristino del flusso normale in tutte le zone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.