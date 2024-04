Sorteggio Madrid 2024 | tabellone e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 aprile 2024): pronti, partenza, via. S’infiamma la Caja Magica: scopridell’edizione. Lo scorso anno la finale del Masters 1000 dici riservò un match epico. Uno scontro tra leonesse, degno di un’arena, piuttosto che un ultimo atto fine a se stesso. Perché ogni volta che Aryna Sabalenka ed Iga Swiatek s’incontrano e si scontrano in palio non ci sono solo punti e trofei. E così era stato, 365 giorni fa, anche alla Caja Magica. LaPresse – ilveggente.itIn quell’occasione era stata la tigre bielorussa ad avere la meglio e ad alzare al cielo il trofeo del prestigioso torneo che si gioca sulla terra rossa. Potrebbe succedere di nuovo, o magari no. E non è detto neanche, sul fronte maschile, che Carlos Alcaraz sia nelle condizioni di difendere il ...