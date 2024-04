Sono devastata Terribile lutto per Perla Vatiero - rompe il silenzio con l’annuncio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Non è un bel momento per. Reduce dalla vittoria del Grande Fratello, la fidanzata di Mirko Brunetti è finita al centro della bufera per via delle sue sponsorizzazioni. Secondo alcune segnalazioni la ragazza starebbe facendo delle sponsorizzazioni sospette sui social network, dove sta cercando di affermarsi come influencer dopo la vittoria nel reality show di Alfonso Signorini. La questione è stata affrontata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa SDL. “Non tutti hanno imparato la lezione dopo il caso di Chiara Ferragni. Vi do un consiglio: di andare a dare un’occhiata a, che ha palesemente nascosto l’ADV in tutte le sue storie. – ha spiegato Parpiglia – Secondo me non è giusto che una persona di rilievo come la Ferragni debba rispondere e questi facciano finta di niente. ...