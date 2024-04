Sonia Bruganelli - confessione netta e senza vergogna | L’ho eliminato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 20 aprile 2024), lafreni lascia tuttiparole: “”, ecco che ha detto, nessuno se lo aspettava. L’ultimo anno è stato particolarmente intenso per, sia dal punto di vista personale che professionale. L’imprenditrice si è infatti prima separata dal marito Paolo Bonolis, con cui è stata insieme per circa 25 anni, e poi ha avuto delle esperienze lavorative nuove perché è stata scelta come opinionista in due reality molto seguiti.e lainaspettata: “” – Fonte: Ansa – cityrumors.itIn queste ultime settimane, infatti, l’abbiamo ritrovata ...