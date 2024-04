Sondaggi - Governo Meloni sempre più giù | finita luna di miele

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 aprile 2024) Fratelli d’Italia arriva al 28,5. Cresce anche il Partito Democratico mentre cala il Movimento 5 Stelle. E con l’accordo con Noi Moderati Forza Italia, supera la Lega. Questo è quanto riportato daidi Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Tra i leader di partito Antonio Tajani è saldamente in testa dietro Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Subito dopo c’è Matteo Salvini. Oggi soltanto il 49% degli intervistati è però propenso a recarsi alle urne per le prossime elezioni europee dell’8 e del 9 giugno. Il 51% è invece propenso ad astenersi. Chi sale e chi scende Per quanto riguarda i voti ai partiti, FdI sale di un punto percentuale in un mese, mentre il Pd si attesta al 21,2 in crescita dello 0,7%. Il Movimento 5 Stelle invece perde lo 0,2% ed è al 15,9%. Fi e Nm insieme sono all’8,6% mentre la Lega è al 7,4% in calo dello ...