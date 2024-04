Sole rosso - il risveglio di Hamilton Ma a Shanghai è Formula caos

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Prima la buona notizia per i ferraristi: Lewisnon ha disimparato a guidare! Nelle qualifiche per la Sprint Race che si corre oggi, disputate in circostanze estreme sotto la pioggia su un asfalto viscido, beh, il sette volte campione del mondo ha ottenuto il secondo miglior tempo. Solo Lando Norris, con la McLaren, è stato più veloce. La cattiva notizia è che sul bagnato le Rosse hanno stentato molto. Di nuovo Sainz è stato più efficace di Leclerc, incappato in un evitabile errore. Per fortuna per oggi e domani il meteo dipromettea catinelle, come nel film di Zalone. Il. In generale, il ritorno della F1 in Cina dopo cinque anni sta proponendo, francamente parlando, esempi non esattamente virtuosi. Gli organizzatori locali non avevano informato la Pirelli di aver ricoperto con un ...