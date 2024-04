Soldi finiti e telefoni muti - in Piemonte opacità negli aiuti a chi rinuncia ad abortire

Muschio Selvaggio chiude . La notizia che tutti si aspettavano è arrivata, a con ferma rlo lo stesso Fedez : "Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso ... (ilgiornaleditalia)

Una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , per riassumere tutti gli sforzi fatti per dare una casa e un posto sicuro ai 115 bambini e ragazzi ucraini dell’orfanotrofio di ... (ilgiorno)

Anna Vitiello ha 55 anni ed era arrivata in Piemonte dieci anni fa con le tre figlie per fare L’insegnante di educazione fisica alle scuole superiori. Oggi è ricoverata in un hospice a Carignano: ... (open.online)

30.000 euro spariti nel nulla, la giunta in silenzio. "Ci affidiamo alla provvidenza!" - Soldi vincolati alla bonifica di una discarica fantasma, misteriose manovre di bilancio e un consiglio comunale convocato in modo irregolare: l'opposizione denuncia il caos a Germagnano.giornalelavoce

Porta a Porta, solo uomini da Bruno Vespa per parlare d’aborto. La presidente Rai Soldi richiama il conduttore - Bruno Vespa e il suo Porta a Porta sono finiti nella bufera. Un fermo immagine della puntata di ieri sera è diventato virale sui social: mostra lo studio del famoso programma di Rai 1 dove si discute ...tpi

Denaro dato senza criteri, una parte dei Soldi resta agli antiabortisti: ecco come (non) funziona il fondo pro vita che FdI ha creato in Piemonte - Il centrodestra che governa in Regione ha varato “Vita nascente” per aiutare le donne che rinunciano ad abortire. In palio ci sono 430 mila euro che vanno ...torino.repubblica