Skriniar - ma com - già finita col PSG? Caccia al sostituto!

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo essere andato via dall’Inter a parametro zero per amore di un’offerta economica irrinunciabile nonostante i tanti proclami, per Milansembra già essere al capolinea l’avventura con il. Secondo il quotidiano transalpino L’Equipe i parigini sarebbero scontenti dello slovacco, tanto da cercare già ildopo una sola stagione CAPOLINEA – Sembrava la grande svolta della sua carriera, invece dopo una sola stagione Milanpotrebbe già essere al capolinea dell’avventura al. Dopo aver lasciato l’Inter a parametro zero nonostante le tante dichiarazioni d’amore, per lo slovacco in Francia non è propriamente andata nel migliore dei modi. Tra una serie di prestazioni poco brillanti e un grave infortunio alla caviglia,non ha sicuramente lasciato il ...

Dalla Francia: Skriniar sta fallendo al Psg, possibile che venga rimpiazzato già in estate - Milan Skriniar, che ricordi... ma che fine ha fatto Nell`esaltazione per l`avvicinarsi della festa Scudetto, sia essa lunedì o in seguito, i tifosi dell`Inter.calciomercato

Skriniar ai saluti. In Francia: “Psg insoddisfatto per un motivo” - Milan Skriniar è sempre più vicino a salutare Parigi. Dopo essersi unito al Psg l’estate scorsa salutando l’Inter a parametro zero, il difensore slovacco sta vivendo una stagione molto difficile, ...passioneinter

In attesa del derby, l'Inter pensa già al futuro: in difesa ritorno di fiamma per Nacho - Il centrale del Real Madrid già un anno fa era stato vicino ai nerazzurri a parametro zero: ma la partenza di Lukaku aveva rimescolato le carte in tavola ...msn