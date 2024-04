Sipario su 'una mostra nella mostra'. Quattro artisti dialogano con le foto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Cinque, in una. Domani alle 17.30 sarà inaugurata al Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga ‘Una’, in cuicontemporanei si mettono in dialogo con gli scatti delgrafo Carlo Vigni. Sono Francesco Carone, Serena Fineschi, Giacomo Ricci ed Eugenia Vanni, lei cui opere saranno svelate domani, all’inaugurazione della collettiva che sarà visibile fino al 7 luglio. "Carone, Fineschi, Ricci e Vanni – spiegano gli organizzatori – sono stati invitati a realizzare degli interventi in stretto dialogo con ladi Carlo Vigni, aperta dal settembre scorso, che raccoglie oltre trenta scatti inediti sulle due sedi della ‘Laterizi Arbia’, poste tra i territori di Asciano e ...