Simone Biles ferita dagli hater contro il marito | Sono crollata nel vedere che alcuni speravano nel mio divorzio

(Di sabato 20 aprile 2024) Il 17 aprile la ginnasta americanaha deciso di confessarsi senza filtri al podcast Call Her Daddy condotto da Alexandra Cooper. Il motivo? Mettere un punto all’ondata di odio ricevuta sui social da parte diche la invitavano a separarsi dalJonathan Owens. Il giocatore di football della National Football League ha rilasciato nei giorni scorsi un’intervista a The Pivot Podcast. Durante il corso della chiacchierata è stato chiesto a Jonathan come avesse conosciuto la sua attuale moglie. La risposta, arrivata senza troppi giri di parole, è stata del tutto sincera: “All’inizio della frequentazione io non conoscevo la fama di“. Dopo quella affermazione sotto ai posti della ginnasta gli utenti hanno cominciato a commentare assiduamenteil ...

