Si rinnovano anche le sale operatorie

(Di sabato 20 aprile 2024) Il prossimo passo? "Le". Daniela Motta (nella foto) anticipa il possibile contenuto della nuova manovra d’aggiornamento dell’Asst Brianza sul fronte macchine. "Tavoli e lampade", dice l’ingegnere clinico che si occupa di gestire le tecnologie e nella sua veste propone acquisti: "Dopo tutti gli interventi portati a temine di recente, credo sia arrivato il momento di concentrarsi su questo ambito". Le novità si aggiungeranno alle 14mila apparecchiature in funzione in tutti i poli ospedalieri, dalle macchine di ultima generazione a quelle più semplici. Per Motta e il suo staff un ruolo dietro le quinte, essenziale però per dare una risposta efficace alla domanda di salute in crescita in un’azienda con un bacino d’utenza di 900mila abitanti. Bar.Cal.