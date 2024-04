Si gioca a pranzo Quanti dubbi sul piatto Toljan il principale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) SASSUOLOda una parte e dall’altra in vista di Sassuolo-Lecce di domani. I neroverdi ieri hanno svolto una seduta mattutina (riscaldamento, esercitazioni tecniche e partitelle a tema a campo ridotto) e solo oggi Davide Ballardini avrà pienamente cognizione di recuperati e assenti. Da valutare soprattutto il ruolo di esterno destro di difesa, con Pedersen enon al meglio: non dovessero farcela, Tressoldi pare in vantaggio su Missori. Nel Sassuolo anche Castillejo va verificato, mentre in casa Lecce, al netto della squalifica di Almqvist, Gotti ha ilo Ramadani, da due giorni a riposo a causa di una sindrome influenzale. Agli assenti del turno vanno poi aggiunti i tre lungodegenti: notoriamente Berardi per il Sassuolo, Dermaku e Banda (operato in settimana al ginocchio destro) per il Lecce, che partirà per Reggio ...