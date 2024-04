Si dà fuoco davanti al tribunale per Donald Trump - per tre minuti avvolto dalle fiamme | Immagini forti

(Di sabato 20 aprile 2024) Un uomo si è datoaldi Manhattan, dove si è tenuto il processo penale contro l'ex presidente americano. Secondo quanto riferito da fonti della polizia, l'uomo avrebbe attraversato la strada verso il parco di fronte al, lanciando dei volantini; poi avrebbe tirato fuori un oggetto non meglio identificato da uno zaino e si sarebbe dato. Un'altra persona sarebbe subito intervenuta con un estintore, mentre un operatore dei servizi di emergenza ha cercato di prestare un immediato soccorso. In un secondo momento la polizia in conferenza stampa ha fatto sapere che l'uomo sarebbe ora in condizioni critiche e che si tratterebbe di un "cospirazionista". Nell'area in cui è avvenuto il rogo, infatti, sono stati trovati degli ...

