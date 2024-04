Shining | un incendio ha rischiato di danneggiare l' albergo diventato l' Overlook hotel nel film di Kubrick

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 20 aprile 2024) Il Timberline Lodge, che neldi Stanleyè l', nella serata di giovedì è stato salvato da un. Il famosodell'Oregon utilizzato da Stanleyper le riprese diè stato avvolto dalle fiamme nella giornata di giovedì. Il Timberline Lodge, che nelcult è l', ha per fortuna subito dei danni minimi a causa dell', in particolare al tetto e nel solaio, ma il pronto intervento dei pompieri ha salvato gli spazi interni della storica struttura. L'incidente avvenuto in Oregon Secondo quanto riportato dai siti americani, nella serata di giovedì, gli ospiti che alloggiavano nella struttura resa ...