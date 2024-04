Shining | un incendio all’Overlook Hotel - la storica scenografia a rischio

Il Timberline Lodge, che nel film di Stanley Kubrick Shining è l'Overlook hotel , nella serata di giovedì è stato salvato da un incendio . Il famoso hotel dell'Oregon utilizzato da Stanley Kubrick per ... (movieplayer)

È andato parzialmente in fiamme il Timberline Lodge di Mount Hood, in Oregon lo storico hotel che ha fatto da sfondo a Shining, il capolavoro di Stanley Kubrik. Per riuscire a domare le fiamme è ... (open.online)