Sesso | diritto o dovere?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 20 aprile 2024) In principio c’era il Giappone. Secondo una ricerca dell’Università di Tokyo, un quarto dei giapponesi sotto i quarant’anni è vergine e, anche nell’ambito del matrimonio, i rapporti intimi – causa stress, dipendenza da internet e calo della libido – sono sempre più rarefatti, tant’è che si calcola come un terzo delle coppie nipponiche coniugate si astengano da qualunque atto sessuale. Questo ha determinato un calo esponenziale del tasso di natalità che, infatti, è tra i più bassi al mondo, con conseguenze che si ripercuotono sulla popolazione (che dimunuirà di oltre il 30% entro il 2060), e sull’economia, perché l’innalzamento dell’età media (il Giappone è il Paese più ‘vecchio’ al mondo) non sarà compensato da una base di lavoratori idonea a sostenere il sistema pensionistico. Un bel problema, se si pensa che il governo giapponese è dovuto intervenire promettendo “misure senza ...