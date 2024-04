Sessant’anni fa fu venduto il primo barattolo di Nutella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Ilvasetto vieneil 20 aprile 1964, ma si narra che la ricetta originale risalga, in realtà, al 1946: mentre il Paese prova a risollevarsi dalla devastazione della seconda guerra mondiale, un pasticciere di Alba (Cn), Pietro Ferrero, decide di rimediare alla scarsità di cacao (difficile da reperire perché impiegato per le scorte belliche) creando una pasta dolce a base di nocciole – disponibili in abbondanza nelle Langhe – zucchero e poco cacao. Si chiamava ‘Giandujot’ ed è passato alla storia come ilantenato della, la crema della Ferrero divenuta una vera e propria icona e giunta, oggi, al traguardo del 60esimo anniversario. L’evoluzione del prodotto Chiamato come la tradizionale maschera di Carnevale, ‘Giandujot’ è una pasta dolce, una sorta di panetto che può essere tagliato a fette ...