Serie B Il Mosaico a Piacenza

(Di sabato 20 aprile 2024) La Pietro Pezzi scende in campo oggi, alle 17, al palasport Costa, per una gara che ha già le sembianze di uno spareggio. La classifica reclama punti per sorpassare San Marino e Forlì, attualmente avvantaggiate. Mancano solo 4 partite per racimolarli e quella odierna, contro la Paoloni Macerata, è uno snodo importante, considerando che i marchigiani non hanno molto da chiedere a questo campionato, almeno a livello di risultati. La squadra di Rizzi non vive un buon momento e, nelle ultime uscite, si è mostrata tesa e fallosa. Necessita cambiare marcia in vista dello sprint-salvezza. All’andata fu un pesante 3-0 per i maceratesi. Trasferta difficile per ilRavenna, che ha possibilità di salvezza ormai puramente teoriche, avendo sei punti da recuperare in tre partite. La squadra sarà priva della regista Giorgia Vingaretti, rimasta vittima di un leggero infortunio ...