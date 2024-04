Serie A femminile - festa Scudetto rinviata per la Roma | solo 0-0 contro la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Nientegiallorossa per oggi. Lanon va oltre lo 0-0 al Viola Parklanella quinta giornata della pouledi. Nel giorno del rinnovo contrattuale di Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football, la squadra capitolina manca l’appuntamento con l’aritmetica del secondo tricolore consecutivo. La– che ha perso nel riscaldamento Manuela Giugliano – nel prossimo turno cercherà di ottenere la matematica certezza del primo postoil Sassuolo in trasferta. SportFace.