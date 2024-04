Serie A - ecco anticipi e posticipi giornata 34 | calendari - programma e orari delle partite

(Di sabato 20 aprile 2024) La Lega diA ha diramato glie iper le prossimadel campionato diA 2023/2024, la numero 34. Ci avviamo alla fase conclusiva e decisiva del massimo campionato italiano con tanti verdetti ancora da scoprire. Se l’Inter ormai viaggia verso l’aritmetica certezza di diventare campione d’Italia, c’è invece grande incertezza per la qualificazione alla prossima Champions League e più in generale per l’accesso alle squadre europee. Senza dimenticare la lotta salvezza che coinvolge davvero tante squadre. Prendete carta e penna e appuntatevi ilo, glie le dirette tvprossime giornate. ILPROSSIME GIORNATE DIA Trentaquattresima ...

