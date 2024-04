Serie A 2023 24 - Diretta DAZN 33a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

Venerdì 19 aprile 2024, uno scontro imperdibile ci attende in Sardegna: Cagliari contro Juventus, una sfida che promette scintille. Stefano Borghi sarà alla telecronaca, mentre i commenti saranno affidati a Dario Marcolin. Sul bordocampo e per le interviste, avremo il piacere di seguire Giovanni Barsotti. Gli studi saranno animati da Giorgia Rossi e Andrea Barzagli. La Juventus di Max Allegri, dopo alcuni mesi complicati, cerca disperatamente un'altra vittoria per garantirsi la qualificazione in Champions League. Quest'anno, con la novità della possibilità di qualificazione per le prime cinque classificate, ogni punto è cruciale. La Vecchia Signora si trova di fronte alla squadra di Claudio Ranieri, in un momento in cui ogni partita è un'ulteriore sfida contro ...