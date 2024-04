Serie A 2023 - 2024 - anticipi e posticipi 33a e 34a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 20 aprile 2024) Nella 33ªdellaA, si parte venerdì 19 aprile con Genoa contro Lazio alle 18:30, visibile in esclusiva su. Poi, alle 20:45, Cagliari affronta Juventus, con la trasmissione in esclusiva sue Sky. Sabato 20 aprile, alle 18:00, Empoli sfida Napoli, disponibile solo su. Mentre alle 20:45, Hellas Verona contro Udinese, sarà visibile in esclusiva sue Sky. La domenica 21 aprile, lainizia alle 12:30 con Sassuolo contro Lecce, trasmissione in esclusiva sue Sky. Alle 15:00, Torino affronta Frosinone, mentre alle 18:00, Salernitana gioca contro Fiorentina, entrambe le partite visibili solo su. La domenica si conclude con Monza contro Atalanta alle 20:45, disponibile in esclusiva su ...