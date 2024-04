Sergio D’Ottavi svela i progetti futuri e poi parla di Greta Rossetti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 20 aprile 2024)si racconta dopo il Grande Fratello. L’ex gieffinoi suoie il futuro coné innamoratissimo della sua. I due fidanzati stanno vivendo un meraviglioso momento dopo la partecipazione al Grande Fratello. Solo fuori dal reality show di Mediaset lontani dai riflettori i due hanno deciso di viversi la loro storia d’amore. Leggi anche Heidi Baci al GF in Albania riceverà una sorpresa da Beatrice. L’annuncio e dove si potrà seguireé stato intervistato da Comingsoon.it, dove hato il motivo della sua partecipazione al GF e non solo. L’ex finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini per la prima ...