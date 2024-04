Serena Bortone denuncia | La Rai cancella il monologo di Antonio Scurati sul 25 Aprile

(Di sabato 20 aprile 2024) La conduttrice ha reso noto un grave episodio di censura nei confronti dello scrittore che avrebbe dovuto raccontarci il giorno della Liberazione. Nella Rai si profila un nuovo caso che rischia di avvelenare il rapporti tra l'azienda e i suoi conduttori di punta.hato che nella sua trasmissione Chesarà..., in onda su Rai 3, è statoto, senza preavviso, il previstosul 25dello scrittore. La presenza dello studioso all'interno della trasmissione in onda alle 20:15 su Rai 3 era stata annunciata attraverso un comunicato stampa dalla stessa azienda, poi l'intervento sulla Liberazione del giornalista e docente universitario è sparito senza preavviso e senza spiegazioni plausibili, come ha ...

Il post della conduttrice di “Che sarà” in onda su Rai3 su Instagram: appreso la notizia ieri sera con sgomento. Corsini (Rai): nessuna censura, accertamenti in corso (corriere)

In Rai-Meloni si può sempre peggiorare. dopo il tema aborto affrontato a Porta a Porta da Bruno Vespa con soli uomini in studio, Serena Bortone ha lasciato intendere a chiare lettere una censura ... (tvpertutti)

Il testo del monologo di Antonio Scurati che la Rai ha censurato: da Matteotti a Giorgia Meloni - Il testo del monologo che Antonio Scurati doveva leggere a Che sarà, sulla Rai, prima che l'intervento dello scrittore fosse annullato: da Matteotti a ...fanpage

Rai “Nessuna censura per Scurati” - ROMA (ITALPRESS) – “Nessuna censura. La partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione “Che sarà…”, condotta da Serena Bortone, non è mai stata messa in discussione, come dimostrano ...lanuovasardegna

