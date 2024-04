Serena Bortone denuncia censura Rai a CheSarà per monologo sul 25 aprile

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 20 aprile 2024) Due censure Rai in un colpo solo: il 25e lo scrittore che avrebbe dovuto raccontarlo.ha rotto il silenzio sui social facendo una severa obiezione al comportamento dell'attuale dirigenza Rai assunto nei confronti del suo programma... su Rai3. Nel dettaglio, la giornalista ha sollevato un polverone sui social annunciando la cancellazione, senza spiegazioni, deldi Antonio Scurati sul 25per non infastidire il governo Meloni al comando dell'Italia che non riesce a dichiararsi antifascista. Scurati è professore di letterature comparate all'Università IULM; nel 2018 ha scritto M. Il Figlio del Secolo, primo romanzo di una tetralogia dedicata a Benito Mussolini e al fascismo. Il libro ha vinto il premio Strega nel 2019 e presto diventerà una ...