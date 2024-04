Serena Bortone contro la Rai | Cancellato il monologo di Scurati sul 25 aprile E’ caos!

(Di sabato 20 aprile 2024)polemizza con la Rai. La conduttrice ha denunciato via social una censura operata in queste ore su “Chesarà…”, su Perizona.it

«Nessuna censura. La partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione Che sarà…, condotta da Serena Bortone , non è mai stata messa in discussione». A dichiararlo è il direttore ... (open.online)

La risposta della Rai sul caso Scurati: “Nessuna censura, ma questione economica e contrattuale” - Il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini rompe il silenzio sulla vicenda Antonio Scurati la cui partecipazione a Che sarà di Serena Bortone ...fanpage

Antonio Scurati, la bufala della censura Rai: era solo una questione di soldi - Sta montando una polemica in merito al monologo sul 25 aprile che lo scrittore Antonio Scurati avrebbe dovuto recitare stasera nel corso della ...iltempo

Corsini (Rai), 'nessuna censura per Scurati' - "Nessuna censura. La partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione Che sarà..., condotta da Serena Bortone, non è mai stata messa in discussione". (ANSA) ...ansa