Sei nuove imprese storiche Cento anni di attività | Il segreto è adattarsi

(Di sabato 20 aprile 2024) Aziende che resistono al passare del tempo e ai cambiamenti perché sanno trasformarsi. Sono 6 lebresciane premiate per aver ottenuto, nel 2023, l’iscrizione al Registro nazionale delle. Si tratta di Arredamenti Giacomo Cominelli & C. mobili dal 1840 Snc, Associazione Promozione Sociale (Scuola d’Arti e Mestieri Francesco Ricchino), AVE SpA, Ditta Augusto Ministrini, Idrosanitaria Bonomi SpA e Ingros Carta Giustacchini SpA, che hanno ricevuto il premio, in un’apposita cerimonia in Camera di Commercio. Arriva così a 79 il numero dellebresciane iscritte al Registro (su un totale nazionale di 2.450) , consultabile al sito www.unioncamere.gov.it/. "Dedizione al lavoro, capacità imprenditoriale, capacità di trasmettere alle ...