(Di sabato 20 aprile 2024)(Firenze), 20 aprile 2024 – Il territorio dioggi paga un tributo di sangue altissimo per due incidenti mortali. Dopo il sinistro di questa notte sul tratto sestese della Mezzana Perfetti Ricasoli nel quale ha perso la vita un ragazzo di 28 anni questo pomeriggio intorno alle 13,45 un uomo di 65 anni, residente anel quartiere di Colonnata, è morto in unoin via Cafiero alla confluenza con via degli Orti. L’uomo era a bordo di unoquando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro un’che viaggiava dain direzione Prato. Il colpo è stato terribile tanto che il mezzo a due ruote è rimasto incastrato sotto la vettura. In zona sono arrivati i soccorsi con una ...

Germania , autobus Flixbus si ribalta vicino Lipsia : almeno cinque morti Nuovo incidente per un autobus Flixbus : nei pressi di Lipsia , in Germania , un pullman della nota società di trasporti low cost ... (tpi)

Secondo incidente mortale a Sesto Fiorentino in poche ore: scontro scooter auto - L’uomo era a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro un’auto che viaggiava da Sesto in direzione Prato. Il colpo è stato terribile ...lanazione

incidente sul lavoro a Cusago, operaio di 23 anni muore stritolato in un compattatore - Un operaio di 23 anni è morto la scorsa notte in un incidente sul lavoro che si è verificato a Cusago, nel Milanese. Il giovane, di origine egiziana, addetto in un'azienda ...ilmessaggero

Olbia, incidente con tre auto coinvolte: un ferito e viabilità interrotta - Brutto incidente oggi in tarda mattinata lungo la circonvallazione nord, a Olbia. Tre auto sono entrate in collisione in circostanze ancora da chiarire e una persona è rimasta ferita riportando una fr ...cagliaripad