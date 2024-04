Se la fibra arriva... lenta. Isolati per 10 metri di cavo

(Di sabato 20 aprile 2024) A Villasanta c’è un condominio dove laottica è un miraggio: da quasi un anno èta in tutta la strada, ma l’azienda al momento di collegarla ha effettuato l’allacciamento con ilmontante solo per una scala del condominio. E così solo uno dei 27 condomini della scala collegata è riuscito ad avere la. Succede in via Modigliani, al civico 3, dove da mesi 26 delle 27 famiglie sono in attesa di essere collegate allaottica, come già avvenuto nel resto della via. "Oggi tutti i condomini che provano a inserire il proprio indirizzo sul sito della Telecom per la verifica della copertura dellarisultano non raggiungibili, nonostante una scala del condominio sia regolarmente cablata", riferiscono alcuni condomini. Gli inquilini da ottobre hanno più volte ...

