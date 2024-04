Scontro politico sull’aborto Bruxelles bacchetta l’Italia | Fondi ai pro-life fuori dal Pnrr

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) "Le misure delnon rientrano nel". La portavoce della Commissione europea per gli affari economici Veerle Nuyts lo dice anel briefing quotidiano con la stampa, una bocciatura vera e propria deiper finanziare i pro-nei consultori. Ovvero sull’emendamento al Recovery Plan approvato in Commissione Bilancio su proposta di Fratelli d’Italia che presto andrà in Aula alla Camera. "Il decretocontiene delle misure che riguardano la struttura di governance dele questi aspetti sono legati effettivamente al Piano di ripresa e resilienza italiano ma ci sono altri aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il, come ad esempio questa legge ...