Scommesse - ha finito di giocare | UFFICIALE la squalifica a vita

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 aprile 2024), hadilaper l’atleta scoperto a puntare sulle partite della sua Lega. Ecco la storia che mette fine ai sogni di gloriato aper aversulle partite della stagione regolare. Nessuna possibilità di appello. Ci sono andati giù in maniera assai pesante. E pensare che aveva pure una carriera davanti, visto che parliamo di un atleta classe 1999.to aun atleta Nba (Lapresse) – Ilveggente.itLa Nba ha deciso così per il giocatore dei Toronto Raptors Jontay Porter. “Come evidenziato dall’indagine, Porter, che ha trascorso parte della sua carriera in NBA e parte in G League, ha anche condiviso informazioni private – si ...