Sci - peluch - spritz e tanta fantasia Piazza del mercato ricca di storie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) La Vespa con gli sci per andare sulla neve e chi la neve l’ha dovuta affrontare in questi giorni per arrivare a Pontedera. La Vespa con il sidecar con padre e figlio, la Vespa arrivata da Napoli con Maradona disegnato e quella con i mega-e legati dietro. Ma anche l’Ape del Vespa Club Piacenza che offre glio le maschere dei messicani. Quanti colori e quantedi viaggi sono arrivate a Pontedera in questi giorni. Un tripudio di allegria, di felicità, di racconti da tutto il mondo.di chilometri fatti per inseguire questa passione che è esplosa nella bellissima giornata di sole di ieri. Tutti vogliono raccontare la propria passione, come a volerti contagiare al grido di "Vespizzati anche tu". Perché mai come in questi giorni emerge il forte senso di libertà e spensieratezza che ha regalato e ...