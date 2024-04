Scherma - fioretto femminile | a Tbilisi podio tutto azzurr - vince Volpi su Errigo

(Di sabato 20 aprile 2024) Dominioo nel. Nella tappa di Coppa del Mondo 2024 didi, la nazionale italiana ha ottenuto uno storico poker, con la vittoria che è andata ad Alicein finale per 15-9 su Arianna. Terzo posto ex aequo per Martina Favaretto e Anna Cristino. Italia che ha dominato il tabellone, qualificando ben 5 atlete ai quarti di finale. Qui Favaretto ha superato 15-12 la canadese Jessica Guo, mentreha avuto la meglio 15-11 nel derbyo contro Francesca Palumbo.ha poi superato Favaretto 15-8 agguantando così la finale. Dall’altra parte del tabellone invecefacile per Cristino, che grazie al 15-8 sulla giapponese Karin Miyawaki ha ...

