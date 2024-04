Scempio stranoto | la terra dei fuochi della Capitale - la denuncia di Franco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 aprile 2024) Scarti tossici nascosti sotto il terreno, diffuse patologie oncologiche oltre ai miasmi provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti, uno dei quali dell'Ama. Una situazione che va avanti da almeno dieci anni, secondo quanto racconta il presidente del VI municipio, Nicola. Succede in via Ollolai, a Rocca Cencia, in quella che è chiamata ladeidi Roma Est. A nulla sono valse denunce e sequestri. «Lì non è stata fatta alcuna bonifica, è l'unico posto dove non è avvenuto», spiega. Cosa sta succedendo in via Ollolai, a Colle del Sole? «In questa zona c'erano delle cave abbandonate. Questi terreni sono stati utilizzati per scaricare rifiuti tossici e nocivi, perfino ospedalieri. Alcuni sono privati, solo una piccola striscia è comunale. Sono stati fatti sequestri e denunce, ma mai si è ...