Scandiano a Bologna per difendere il primato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Emil Gas(10) a caccia del poker. Reduce da 3 vittorie di fila che la pongono al comando della poule playoff di Serie C, la formazione bianco-blu gioca alle 20,15 acontro il CMP Global Basket (6), andando a caccia del pass per le semifinali. Terzo impegno casalingo di fila, nella medesima competizione, per la Bmr Basket 2000 (8), che riceve al PalaBigi alle 18,30 la Virtus Medicina (6): anche per gli uomini di Baroni, in caso di vittoria, il traguardo della fase successiva si avvicinerebbe sensibilmente. Nella poule playout, alle 20 al PalaPietri i padroni di casa di Correggio affrontano il Castel Guelfo (2) Nell’altro girone duplice trasferta per le reggiane: alle 20,30 l’E80 Group Castelnovo Monti (6), fa visita alla CMO Ozzano (2), alla stessa ora la Pallacanestro Novellara (2) farà bene a dubitare del fanalino Mo.Ba Modena (0), ...