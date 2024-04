Scandalo doping - 23 nuotatori cinesi erano positivi prima delle Olimpiadi | la Wada non ha verificato L’inchiesta di Ard e New York Times

(Di sabato 20 aprile 2024) Unodi portata mondiale, mai approfondito da chi avrebbe dovuto farlo – la, l’Agenzia mondiale anti– e ora portato alla luce da “The China Files“,condotta per due anni dal team investigativo della tv pubblica tedesca ARD e dal New. Un lavoro che smascherare ildi massa in Cina: al centro delloci sono 23 dei migliori, che sei mesidi Tokyo, tenutesi nel 2021, sono risultatialla trimetazidina. La, che era al corrente del caso, non ha mai effettuato una vera e propria indagine, accettando per buona la motivazione di una ...

