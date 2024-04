Sbanda con l’auto e finisce contro un albero | ricoverato

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incidente si è verificato alle ore 13’20 nel comune di Mercogliano al viale Europa, e ha visto coinvolta una sola autovettura la qualeva e finiva la sua corsadue alberi. L’uomo alla guida di 59 anni originario di Mercogliano è stato estratto dall’abitacolo ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e sul posto la Polizia di Stato ha effettuato i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L’oro rallenta la corsa dopo i record. Forte il dollaro: nuovo top dal 1990 contro lo yen ed euro sotto quota 1,08. Spread stabile, rendimenti in rialzo. Fitch taglia l’outlook sul debito sovrano ... (ilsole24ore)

Meleti (Lodi) - Fuoriuscita stradale mortale oggi intorno alle 18.30 lungo la provinciale 27, in territorio di Meleti . Una Bmw serie1 con a bordo due persone, entrambi 49enni, si stava dirigendo ... (ilgiorno)

Meleti (Lodi) - Fuoriuscita stradale mortale oggi intorno alle 18.30 lungo la provinciale 27, in territorio di Meleti . Una Bmw serie1 con a bordo due persone, entrambi 49enni, si stava dirigendo ... (ilgiorno)

Genzano, 20enne Sbanda con l’auto e finisce la corsa cappottandosi - CRONACA – Nella tarda mattinata di oggi, a Genzano, in via Landi, durante un forte temporale, una ragazza di 20 anni mentre si recava al lavoro ha avuto un incidente stradale. Stava ...lanotiziaoggi

Sbanda con la moto e finisce contro un'auto: diciottenne grave in Canton Ticino - Incidente nella tarda serata di ieri nel territorio di Castel San Pietro, nel Mendrisiotto. Il giovane trasportato in ospedale in gravi condizioni ...varesenoi

Sbanda con l'auto, va a sbattere e provoca una fuga di gas - È successo questa notte, tra venerdì e sabato 20 aprile 2024, a Cermenate: un utente della strada, per motivi da accertare, ha Sbandato con la propria auto finendo fuori strada e provocando una fuga d ...primacomo