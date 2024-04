Sassuolo - sette motivi per crederci Il Lecce finora ’miglior’ avversario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) di Lorenzo LonghiDi tutte le sfide possibili in questa Serie A, quella contro ilè, per il, la meno frequente in termini di precedenti. Diversi sono i: il recente saliscendi dei salentini tra A, B e C, la scarsa frequentazione della Serie B da parte dei neroverdi (mentre i giallorossi hanno disputato ben 29 campionati in cadetteria) e, peraltro, anche la distanza chilometrica che, storicamente, ha impedito i confronti dalla terza serie in giù. Così, a guardare lo storico degli incontri tra le avversarie di domani, si trovano appenaprecedenti, due in B e cinque in A. Ma non è solo questo, c’è dell’altro, ed è tutto favorevole ai neroverdi: ilè una delle poche squadre contro le quali ilnon ha mai perso, ...