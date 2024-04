Sanità - botta e risposta Meloni-Schlei - la premier | Pd fa la morale ma noi abbiamo aumentato i fond - , la Dem | Nel Pnrr tagli da 1,2 mld

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 20 aprile 2024) Giorgiaa Potenza per il comizio del centrodestra in appoggio a Vito Bardi, candidato alle elezioni regionali in Basilicata ha parlato di, utilizzando parole dure nei confronti del Partito Democratico: "Il Pd fa lama noii", dice lasul palco pot