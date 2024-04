San Ciriaco - Fiera da mare a mare Le benemerenze in piazza del Papa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Sta per tornare la kermesse più amata dagli anconetani, ladi San. E quest’anno le danze si apriranno già da martedì 30 aprile con lo street food inPertini mentre le bancarelle dellaapriranno come sempre dal primo al 4 maggio. Ma la festa continuerà anche domenica 5 maggio con il concerto conclusivo, sempre inPertini, di 5.5 Funk Five, Danny Losito e Chicco Allotta alle 18.30. Le novità non finiscono qui perchè per l’edizione 2024 l’amministrazione comunale ha deciso di spostare la cerimonia delle civichedi sabato 4 maggio alle ore 19 indel. La cerimonia sarà anticipata dalla Santa Messa alle 17:30 alla Cattedrale del Duomo. Sabato 4 maggio si svolgerà anche la tradizionale tombola di ...