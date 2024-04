Salone del Mobile | le novità per il Bagno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 20 aprile 2024) Questo è l’anno della biennale deldel, parliamo di una delle stanze più progettate e richieste ad architetti e designer. Abbiamo girato in lungo e in largo i padiglioni di Rho Fiera, con incursioni al Fuori, per capire cosa si stava creando e come lo si stava facendo. Che stile e che energia univa le centinaia di brand in mostra a Milano. Abbiamo capito che il fatto a mano vale ancora tanto, che se una cosa è artigianale è meglio, se è sartoriale ancora di più. Che immaginare un qualcosa alle volte ha la stessa forza di un tocco. Vince la materia su tutto. E la funzionalità perché tranquillizza e rassicura e di questo oggi la gente ha bisogno, di essere rassicurata. Al mattino, appena sveglia, davanti allo specchio, quando manca ancora un momento perché tutto inizi. Oppure alla sera, un attimo prima che la notte ...