Salernitana - nuova multa per Dia? L’intervista costa carissima

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 aprile 2024) Non c’è pace in casa. La stagione del club campano è naufragata, dal punto di vista sportivo, tra risultati negativi, 4 cambi di allenatore (Paulo Sosa, Pippo Inzaghi, Fabio Liverani e Stefano Colantuono) e le grane relative a Boulaye. L’attaccante Senegalese, il più forte calciatore della rosa granata, ex Villarreal con un passato europeo di tutto rispetto e una prima stagione in Serie A devastante che ha permesso alladi salvarsi con 16 gol segnati, è stato fuori rosa praticamente tutto l’anno. Il motivo di questa scelta riguarda alcuni comportamenti non proprio professionali mantenuti dal calciatore che, nella gara contro l’Udinese, si è addirittura rifiutato di entrare a partita in corso restando comodamente in panchina. Atteggiamento che gli èto una. E non ...