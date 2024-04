Salernitana-Fiorentina | le probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

(Di sabato 20 aprile 2024)è una sfida tra dueche ormai hanno poco da chiedere al campionato, se non una chiusura migliore possibile....

La Fiorentina sbarca all’Arechi con il chiaro obiettivo di vincere una partita che sulla carta non dovrebbe destare preoccupazioni. La Salernitana è di fatto già retrocessa e il finale di stagione ... (infobetting)

La battaglia di Conference League contro il Viktoria Plzen è finita con la qualificazione alle semifinali per la Fiorentina , ma ha delle conseguenze... (calciomercato)

Grosso turnover di Vincenzo Italiano in vista della gara tra Fiorentina e Salernitana . Il tec Nico viola infatti ha rinunciato a diversi giocatori, escludendoli direttamente dall’elenco dei ... (sportface)

Salernitana-Fiorentina, i convocati di Italiano: Nzola ancora out, chiamate dalla Primavera - La Serie A continua con sfide importanti, per ogni zona della classifica, come Salernitana e Fiorentina che si sfideranno alle ore 18:00 del 21 aprile. Una ...footballnews24

CADREGARI A RFV, Viola fai bene a puntare sulle Coppe - Adriano Cadregari, ex tecnico della Fiorentina Primavera e della Salernitana, è intervenuto a "Firenze in campo" su Radio FirenzeViola per ...firenzeviola

Rivoluzione UFFICIALE dopo la coppa: 5 titolari fuori dai convocati - Iniziano comprensibilmente a farsi sentire gli effetti dei match europei anche sul campionato. A pochi giorni dalle sfide delle italiane scese in campo tra Europa e Conference League, alcune scelte di ...calciomercato