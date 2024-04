Sacchi e scope parco ripulito dagli studenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024)del Liceo Galileo Galilei in campo armati diper la spazzatura,e palette per dare una ripulita alCastello di Legnano. I circa 25 ettari del polmone verde legnanese sono stati passati al setaccio per una settimana, dai giovanialla ricerca di rifiuti e scarti di qualche incivile con scarse inclinazioni ambientaliste. L’iniziativa promossa da Lega Ambiente e dal Movimento Laudato Si’ ha portato nelle classi della scuola legnanese i valori di una sostenibilità ambientale del territorio costruita anche attraverso i piccoli gesti. Ai ragazzi sono state spiegate oltre alle evidenti potenzialità inquinanti della plastica anche il subdolo e lento inquinamento prodotto dell’enorme numero di mozziconi di sigaretta abbandonati ovunque. Paolo Mattelli