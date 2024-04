Sabatini | Milan - dieci candidati sono troppi Ecco il preferito di Ibrahimovic

Sandro Sabatini cerca di avvertire dagli eventuali pericoli che si possono creare in Milan-Inter della settimana prossima. Il giornalista non è d’accordo con il clima degli ultimi giorni su ... (inter-news)

Sandro Sabatini , noto giornalista, ha stilato un editoriale in merito alla prestazione offerta dal Milan di Stefano Pioli contro la Roma (pianetamilan)

Si fa strada una big per Stefano Pioli - Sembra ormai certo che al termine della stagione in corso Stefano Pioli lascerà il Milan: i contatti con il Napoli, stando a quanto riferisce La Stampa, si sono intensificati. Si discute di un possibi ...sportal

Love e il debutto con Pesaro: una scarica di adrenalina pazzesca - Intervistato da Elisabetta Ferri sul “Corriere dello Sport”, Loudon Love si è raccontato parlando del suo debutto con la Carpegna Prosciutto ...sportmediaset.mediaset

Juve, problemi verso la Lazio: da valutare un centrocampista - Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Dopo il pareggio maturato in rimonta contro il Cagliari, il tecnico della Juventus deve fare i conti con gli infortunati per gli impeni futuri. Tra ...lalaziosiamonoi